Avanzan a la final los Amigos de Camarón

Con ofensiva de siete cuadrangulares y rally de seis carreras en la tercera entrada, además de un gran relevo de Mario De León, los Amigos de Camarón se impusieron dramáticamente 13-12 Poker Sound para clasificarse a la gran final del Torneo de Softbol Aztlán.

El duelo semifinal se jugó como si se tratará de la final por lo que ambos planteles dejaron todo en el terreno de juego. Fueron cinco entradas completas en las que estuvieron empatados 12-12, pero la rayita de la diferencia la marcó Amigos de Camarón en el cierre del sexto episodio en los tachones de Guadalupe García tras producción de Fernando López.

El lanzador Mario De León, se apuntó el triunfo tras ingresar por el abridor Leonardo De León, contuvo en la última tanda a la defensiva enemiga al poner fuera de circulación a Iván García, Martín Barajas y Kevin Macías.

Los bates de los Amigos de Camarón estuvieron encendidos por conducto de Ángel García que disparo tres cuadrangulares para remolcar cinco anotaciones, García ayudo al triunfo con par de vuelacercas, Luis García y Armando Delgado cada uno pegó un bambinazo.







