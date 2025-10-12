Amigos de Berna, líder e invicto

Con impresionante racha de 13 partidos ganados en forma consecutiva los Amigos de Berna marchan con paso perfecto y líderes de la categoría Fin de Semana del Club Gol.

Los Amigos de Berna suman un total de 39 puntos, producto al buen futbol que han desplegado en el terreno de juego y los números lo respaldan con 82 goles a favor y 12 en contra para de esta manera convertirse en serio candidato en quedarse con el título.

Los Bandidos mantienen el paso al estar en estos momentos en el segundo puesto con 36 unidades y se encuentra que su más cercano rival de los Amigos de Berna sufra un descuido para obtener la cima.

Los que también están como protagonistas en la justa son los Cuervos que se han convertido en la mejor ofensiva con 91 anotaciones y lo ha catapultado en colocarse en el tercer escalón de la general con 32 de los buenos.

Las otras escuadras que están en la disputa de los primeros lugares y avanzar a la liguilla son Amigos de Cande, Espadas, Carnes MTY, Chusma, Escena y Deportivo la Güera.