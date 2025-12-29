Amigos de Barry deja tendidos a la Plebada

Con oportuno cuadrangular de Hugo García los Amigos de Barry no se fueron en blanco al dejar tendidos en el terreno a la Plebada por apretada pizarra de 10-7, dentro de las hostilidades del Torneo de Bolsa de Softbol, que organiza la Liga Aztlán de Softbol.

Parecía que el juego se alargaba a extrainning, pero apareció el zurdo García para dar largo batazo de línea en dirección al jardín izquierdo, llevándose por delante a Gabriel Farías y Sergio Pérez, los cuales pegaron sencillos espalda con espalda, para de esta manera ser los héroes de las acciones en el diamante Aztlán que lució una buena entrada.

El triunfo que consiguió el lanzador Gerardo Villarreal se construyó con los cuatro ceros que recetó, tres al hilo, mientras el que cargó con el descalabro fue Brandon Pruneda que en el último episodio solamente pudo sacar un out y después permitió tres imparables que significo el no salir bien librado. García, que se convirtió en el jugador más valioso, tuvo una actuación en el bateo al irse de 4-2, mientras su compañero Eleazar García también fue factor al pegar de 4-4, seguido de Eduardo Farías al disparar un vuelacerca en cuatro turnos legales.



