Vencen Amigas de Moni a las Scooby Amigas

Las Amigas de Moni se mantienen en los primeros lugares del standing y así lo terminaron de reafirmar al vencer 12-8 a Scooby Amigas, dentro de las hostilidades en la Liga Campeones de Softbol.

Las Amigas de Moni cosecharon productivo rally de cinco carreras en la apertura de la sexta entrada para de esta manera asegurar la victoria ante su similar Scooby Amigas, las cuales se encargaron en dar pelea.

Las mejores bateadoras fueron Marlen Carmona de 5-4 con un jonrón de campo, mientras Dulce Elizondo y Patricia Segura ambas se fueron de 5-3, Nayely Flores y Heissel Paiz anduvieron atinadas al conectar de 4-2, respectivamente.

Alexia Cirlos reapareció en la loma de las responsabilidades y se apuntó el triunfo cubriendo todo el camino, mientras que la derrota fue para Teresa Barajas.







