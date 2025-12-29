A la final Amigas de José Urbina

Las Amigas de José Urbina se aplicaron en la caja de bateo para derrotar por la vía de la misericordia a las Vikingas por pizarra de 22-9 y de esta manera clasificarse a la final de postemporada femenil en la Liga Veteranos de Softbol.

Las peloteras de José Urbina estuvieron atinadas en la ofensiva tras fabricar dos rallys, uno de cinco en la tercera entrada y el otro de seis en la sexta, que fueron letales para las Vikingas que nunca pudieron levantarse de tan pesada losa.

La serpentinera Rosario Pinales se apuntó el triunfo cubriendo toda la ruta, y poco daño le pudieron hacer sus contrincantes, aunque solamente tuvo un ligero titubeó en el quinto acto al recibir cinco rayitas.

Las mejores bateadoras, Elizabeth Pichardo de 4-3, Norma Ibarra de 6-4, Kassandra Ibarra de 5-3 y Rocío Cepeda se fue de 5-4.



