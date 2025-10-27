Almanza Team vence a Inmortales

Cuando parecía que Almanza Team iba en dirección a los extrainning conectaron dos cuadrangulares para superar dramáticamente 15-14 a los Inmortales de Munrra, dentro de la actividad nocturna en la Liga Veteranos de Softbol.

En plena recta final del partido, para ser más precisos en la sexta entrada, aparecieron los batazos grandes de Virgilio Martínez y Erick Sánchez para marcar la diferencia y de esta manera conseguir el triunfo, en el campo Veteranos.

Los Inmortales de Munrra se estaban saboreando el triunfo al estar arriba por la mínima diferencia de 14-13, pero inesperadamente el lanzador Alejandro Peña tuvo dos titubeos que le costó caro para perder el juego.

En cambio, Almanza Team se vio en la necesidad de utilizar al relevista Daniel Posada para apagar en la última entrada la ofensiva enemiga para quedarse con el triunfo.



