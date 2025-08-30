Deportes

Ali Garza está de regreso

El mexicoamericano Esteban Ali Garza regresará a esta frontera, donde ya salió con los brazos en todo lo alto
  • Por: Alberto Gamboa
  • 30 / Agosto / 2025 -
El peleador tejano de sangre reynosense subirá nuevamente al ring.

El boxeador de sangre reynosense aceptó un nuevo reto y se enfrentará al matamorense "Torito" Infante. Ambos protagonizarán el pleito estelar pactado a 8 rounds donde se esperan muchos golpes. 

Ali Garza ya dio una probada de su buen boxeo y la afición de Reynosa se lo reconoció. El pugilista se sigue preparando al máximo en el Redemption Boxing Gym de San Juan, Texas. 

En los próximos días se darán a conocer el resto de los combates donde aparecerán varios peleadores de esta ciudad.


