Ali Garza está de regreso

El boxeador de sangre reynosense aceptó un nuevo reto y se enfrentará al matamorense "Torito" Infante. Ambos protagonizarán el pleito estelar pactado a 8 rounds donde se esperan muchos golpes.

Ali Garza ya dio una probada de su buen boxeo y la afición de Reynosa se lo reconoció. El pugilista se sigue preparando al máximo en el Redemption Boxing Gym de San Juan, Texas.

En los próximos días se darán a conocer el resto de los combates donde aparecerán varios peleadores de esta ciudad.



