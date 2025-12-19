Quiere iniciar año con el pie derecho

Alfonso González está dejando el alma en la pretemporada con el Atlas de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, quiere iniciar el año con el pie derecho y se muestra muy motivado en los entrenamientos que los rojinegros están llevando a cabo en la Riviera Maya.

En lo personal, González tiene cuentas pendientes pues jugó poco el torneo pasado y se esperaba mucho de él tras anunciarse su regreso al club que lo vio nacer, ahora en calidad de refuerzo.

"Empezar con el pie derecho, buscar más minutos, más constancia, y aprovechar cada oportunidad, sean cinco, diez o noventa minutos, siempre en beneficio del equipo.

Queremos que esta institución compita por cosas importantes, porque tenemos un gran plantel", señaló el mediocampista tamaulipeco para la página oficial del Atlas.

El objetivo de "Poncho" es llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo y por eso resaltó la relevancia del aspecto físico y del esfuerzo colectivo para competir al más alto nivel.

"La pretemporada es fundamental para llegar a punto a la primera jornada. Aprovechar este tiempo sin competencia nos permite trabajar más el tema físico y que eso se note durante toda la temporada", explicó.

El oriundo de Reynosa destacó la unión del grupo y la mentalidad del equipo que les permitirá sacarse la espina en la próxima campaña.

"En lo colectivo, el equipo siempre estuvo junto. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero el esfuerzo y las ganas siempre se notaron. El equipo asume la responsabilidad y sigue siempre para adelante".

El Atlas FC debutará en el Clausura 2026 enfrentando al Puebla en el Estadio Jalisco, el viernes 9 de enero a las 21:00 horas.



