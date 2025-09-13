De vuelta a la actividad

Luego del parón por la Fecha FIFA rumbo al Mundial del 2026, regresó la actividad en la Liga Mx donde el reynosense Poncho González está convocado con el Atlas para el partido de la jornada 8 del Apertura 2025 donde este sábado 13 de septiembre recibirán al Santos Laguna a las 20:00 horas (tiempo de la frontera).

El mediocampista fronterizo está de manteles largos pues el 5 de septiembre cumplió 31 años de edad, así que espera celebrarlos con una victoria que les urge a los rojinegros para salir de la posición 14 que ocupan en la tabla general con apenas 5 puntos de 21 posibles.

De los 6 partidos que González ha disputado en el presente torneo solamente ha sido titular en una ocasión, es por eso que apenas suma 207 minutos.

En la jornada 7 ingresó de cambio y jugó 27 minutos en la derrota como visitantes por 1-0 ante Pumas.



