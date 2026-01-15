Se gana la titularidad

La reynosense Alexa Ibáñez Salazar ha iniciado un nuevo capítulo dentro de su formación futbolística con las Centellas del Necaxa Sub19 en el que tiene la seguridad de cumplir los objetivos que se ha trazado en este naciente campeonato del Clausura 2026.

Con apenas tres torneos en las fuerzas básicas del cuadro hidrocálido la defensa Alexa se ganó la titularidad y en estos momentos se ha convertido en una de las jugadoras de Reynosa, que se encuentran en estas instancias de formación, con el mayor número de minutos acumulados.

En su cuarto campeonato vistiendo el uniforme del Necaxa inmediatamente salto al terreno de juego en el 11 inicial para disputar sus primeros 90 minutos, en el triunfo que obtuvieron de 2-0 sobre su similar del Cruz Azul. Sin duda alguna Marissa Lupercio, directora técnica, tiene contemplado utilizar constantemente a la tamaulipeca en su esquema táctico.

Alexa ha venido de menos a más en cuestión de rendimiento y progreso. Apenas el pasado Apertura 2025 tuvo participación en 13 encuentros, de los cuales en 12 fue titular para registrar un total de mil 70 minutos, mientras en el Clausura 2025 fue determinante su actuación en los 14 cotejos que fue titular para llegar mil 242 de actividad.

En el torneo de su debut, Apertura 2024, vio poca actividad, pero aprovecho cada vez que ingreso al terreno de juego contabilizar 225 minutos.



