Holgado triunfo de los Alacranes

Los Alacranes soltaron todo el veneno en el diamante por espacio de cinco entradas completas para imponerse holgadamente 14-4 a los Mapaches, dentro del Torneo Mixto de la Liga Independiente Softbol de Campeones.

Las "venenosas" con el bateo prendieron la mecha con cinco carreras en la primera entrada y a partir de ese momento se encaminaron a sumar un triunfo más en la actual temporada regular para mantenerse en la pelea.

El line up de los Alacranes estuvo encendido por conducto de Betty Olvera que pegó tres imparables en el mismo número de turnos al bate, seguido de Sara Ortiz que se fue de 3-2 y Alejandro Olvera de 2-2.



