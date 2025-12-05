Ajedrecistas Supervisión 8 en acción en Polideportivo

Los ajedrecistas de la Supervisión de Educación Física número 8 compitieron en el Torneo Municipal de Ajedrez, como parte del camino rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares.

¿Cómo se desarrolló el Torneo Municipal de Ajedrez?

En el Polideportivo se vivió una larga jornada de encuentros donde los alumnos de las diferentes escuelas dieron su máximo esfuerzo en los tableros.

Detalles sobre los ganadores del torneo

Los ganadores de cada categoría estarán representando a Reynosa en la siguiente aduana.

Impacto del ajedrez en la educación física de Reynosa

La actividad del "deporte ciencia" ha crecido mucho en la ciudad gracias a los diferentes eventos, donde los estudiantes se motivan al saber que pueden representar a su ciudad y a su estado.