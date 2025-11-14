Regresan a casa con el tercer lugar nacional

Con un valioso trofeo de tercer lugar regresaron a casa los ajedrecistas reynosenses del Cobat 17, quienes compitieron en el más alto nivel dentro de los Juegos Deportivos Nacionales que se celebraron en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

El equipo varonil que logró subir al podio está integrado por Cristian Ariel Contreras Rosales, Juan Carlos Esqueda Barajas, Jorge Aaron Almazán Medina y Edwin Alexander Sánchez Valencia.

Los cuatro estudiantes representaron con mucho orgullo a Tamaulipas y en el camino se enfrentaron ante rivales de Chihuahua, Michoacán, Sonora, Estado de México y Puebla.

En todas y cada una de las rondas que enfrentaron dieron su máximo esfuerzo sobre el tablero, así que su logro tiene mucho mérito.



