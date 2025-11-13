Ajedrecistas se eliminan en etapa de supervisión

Ajedrecistas se eliminan en etapa de supervisiónContinúa el desfile de atletas en el Polideportivo donde los ajedrecistas compitieron en los Juegos Deportivos Escolares, en su etapa de Supervisión
Participaron alumnos de los sectores 3 y 29, bajo la coordinación de los maestros de la Supervisión de Educación Física No 8.
Se trató del primer paso de un largo camino donde los primeros lugares accedieron a la etapa Municipal.
Posteriormente vendrán las etapas Regional, Estatal y Nacional. Durante la semana se han estado realizando estas eliminatorias en diferentes deportes individuales y de conjunto.
