Se coronan los Ahijados en la letra E

Todo apuntaba que el tercer juego y definitivo de la serie de campeonato de la categoría E iba estar apretado, pero termino ser todo lo contrario al momento que los Ahijados de Olán vapulearon 21-5 a los Reales para coronarse campeones de postemporada.

Los dos primeros encuentros estuvieron de alarido por el buen juego de pelota que desplegaron por lo que se pronosticaba que el último frente iba estar completamente cerrado.

Los Ahijados de Olán se enredaron con la pelota en la segunda entrada al realizar largo ataque de 12 carreras sobre los lanzamientos de Carlos Quilantán, que termino por cargar con el doloroso descalabro, mientras el serpentinero Samuel Trejo aprovecho esta ventaja para controlar a cada uno de sus oponentes y conducirse tranquilamente en quedarse con el triunfo.

Sin duda alguno los peloteros de Olán iniciaron a tambor batiente este 2026 al conquistar su primer gallardete, gracias a la productividad de Jonathan García que pegó par de cuadrangulares, mientras José Hernández colaboro con uno y Carlos Guerrero desplegó tres imparables en cinco turnos legales.



