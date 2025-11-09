Ahijadas, a la serie de campeonato

Las Ahijadas de Anselma se aplicaron de fondo en el bateo para conquistar par de triunfos en el playoff y avanzar con autoridad a la serie de campeonato del Torneo Nocturno de la Liga Puerta Grande. Su primer choque de la semifinal ante su similar de Shakas las apalearon por pizarra de 18-3 y en el segundo duelo las superaron con facilidad 24-16.

Las peloteras de las Ahijadas de Anselma no presentaron dificultades para salir bien libradas del diamante y esto producto a la serpentinera Nohemí Ramírez que detuvo por completo el accionar ofensivo de sus contrincantes.

Durante el segundo juego las Ahijadas se mantuvieron encendidas desde la caja de bateo y una vez más la pitcher Ramírez se aplicó de fondo para sumar su segundo triunfo en forma consecutiva.

Ahora las Ahijadas esperan al equipo ganador de la otra llave, entre Diablas y Nietas de Don Chano.