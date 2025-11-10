Águilas, favoritas al título

Las Águilas 2.0 se han convertido en el rival a vencer y candidata para quedarse con el campeonato de la categoría Femenil del Club Futbol Total.

Las emplumadas cuentan con números positivos de seis triunfos, un empate y no conocen la cara de la derrota para sumar un total de 19 puntos y de esta forma enfilarse en por lo menos estar en la liguilla. En cambio, Brujas 91 está al acecho al colocarse en el segundo sitio con 16 unidades, producto a sus cinco victorias y un juego igualado.

Pese que las Corsarias FC se encuentran lejos de sus rivales están en puestos de liguilla con 9 puntos, mientras el resto de las escuadras que están en la disputa son Deportivo Ponce, Tronquitos y Las Mismas.







