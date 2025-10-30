Águilas 2.0 y Brujas mandan en la Femenil

Las escuadras Águilas 2.0 y Brujas 91 se han convertido en las mandonas de la categoría Femenil 7 Semanal, tras compartir el liderato en el Club Futbol Total.

Ambos conjuntos ya se conocen de mucho tiempo al disputar constantes finales y en estos momentos las Brujas 91 son las actuales monarcas, pero al tener menor la diferencia de goles que las emplumadas se colocan en el segundo lugar con 10 puntos.

Poe su parte las Águilas 2.0 quieren obtener venganza en este torneo para convertirse en la nueva reina y en este momento cuenta con 10 unidades, además de una mejor ofensiva de 23 goles y la defensa ha jugado bien al recibir ocho tantos.

Corsarios FC y Deportivo Ponce han ganado en una ocasión en lo que va de este tempranero torneo, que se han jugado un total de 4 jornadas.



