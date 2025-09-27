Celebran con éxito su primer acuatlón

Misión cumplida para todos los que hicieron posible el primer Acuatlón Aquagym 2025, donde niños, jóvenes y adultos pusieron a prueba su condición física nadando y corriendo. Participaron 63 atletas divididos en diferentes categorías y 48 equipos en la modalidad de relevos.

Israel de los Reyes, organizador del evento, informó que fue el primer Acuatlón que se hace en esta frontera y contaron con deportistas de Matamoros, Ciudad Victoria, Río Bravo y Reynosa.

El reto consistía en nadar 300 metros y correr hasta 4 kilómetros, esto individualmente. Los relevos nadaron 300 metros, corrieron 4 kilómetros y luego nadaron nuevamente 300 metros.

Los ganadores de cada categoría recibieron su trofeo y medallas. El Centro Deportivo Aquagym anunció que en el mes de octubre llevarán a cabo otro reto, las 24 horas de nado y caminata continuas.



