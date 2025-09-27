Celebran con éxito su primer acuatlón

Celebran con éxito su primer acuatlónMisión cumplida para todos los que hicieron posible el primer Acuatlón Aquagym 2025
Misión cumplida para todos los que hicieron posible el primer Acuatlón Aquagym 2025, donde niños, jóvenes y adultos pusieron a prueba su condición física nadando y corriendo. Participaron 63 atletas divididos en diferentes categorías y 48 equipos en la modalidad de relevos.
Israel de los Reyes, organizador del evento, informó que fue el primer Acuatlón que se hace en esta frontera y contaron con deportistas de Matamoros, Ciudad Victoria, Río Bravo y Reynosa.
El reto consistía en nadar 300 metros y correr hasta 4 kilómetros, esto individualmente. Los relevos nadaron 300 metros, corrieron 4 kilómetros y luego nadaron nuevamente 300 metros.
Los ganadores de cada categoría recibieron su trofeo y medallas. El Centro Deportivo Aquagym anunció que en el mes de octubre llevarán a cabo otro reto, las 24 horas de nado y caminata continuas.