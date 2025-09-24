¡Alzan el campeonato!

La Academia de Futbol Bravos Reynosa no se conforma con participar en los torneos locales y estatales por lo que en su reciente incursión a nivel nacional demostró la calidad con la que cuentan para convertirse en los campeones de la categoría 2015 de la segunda edición Bravos Internacional 2025 "Ing. Federico de la Vega".

Los reynosenses se encargaron de entrenar por meses para participar en la justa que reúne a todas las escuelas infantiles y juveniles pertenecientes al equipo FC Juárez de la Liga MX, en el cual inmediatamente mostraron sus cualidades en las canchas de Ciudad Juárez y el resultado fue completamente positivo al terminar de manera invictos con seis triunfos en forma consecutiva, además de terminar líder de su grupo con 21 goles a favor y solamente la defensa toleró dos.

La presentación de los fronterizos fue imponente al golear 11-0 a su similar Bravos Sur. La lluvia de goles fue protagonizada por Erick Betanzos, que marcó un total de cinco, seguido del doblete de Julio Lerma para después combinarse con las dianas solitarias de Iker Rangel, Diafrit Roldán, Emiliano Sánchez y Aldo Reyes.

En su segundo compromiso los dirigidos por Felipe Hernández superaron con tranquilidad a los Bravos Central Soccer por marcador de 5-0. Una vez más Betanzos destacó con par de anotaciones, mientras sus compañeros Arlette De León, Sánchez y Salazar colaboraron con sus tantos.

El ataque de los Bravos fue determinante y apareció en los momentos complicados por lo que Salazar, Betanzos, Leonardo Piñón y De León redondearon su actuación en la fase de grupos al vencer 5-2 a Bravos Misiones. Con estos resultados lograron avanzar a los cuartos de final y después a la semifinal para eliminar 7-0 a sus similares de Bravos Casas Grandes y Bravos Paseo de El Norte, respectivamente.

Los reynosenses terminaron por alzarse con el título al conseguir otra goleada, aunque en esta ocasión la víctima fueron los Bravos de Veracruz al son de 5-0.

La platilla de casa fue compuesta por Arlette De León, Irving Rodríguez, Aldo Reyes, Tadeo Hernández, Iker Salazar, Brandon Vázquez, Arturo Lerma, Iker Rangel, Miguel Álvarez, Leonardo Piñón, Emiliano Sánchez, Diafrit Roldán, Erick Betanzos y Fernando Ortiz.



