Listos Bravos para la Copa

Todo esta listo para que los equipos que pertenecen a la Academia de Futbol Bravos Reynosa participen en la tercera edición Copa Bravos.

El balón va rodar los días 18 y 19 de octubre en la cancha CTM en la que se espera, como en los años anteriores, un gran número de equipos que entren en acción y vayan en busca del campeonato en las respectivas categorías.

La Copa Bravos Reynosa se ha caracterizado por su organización y el nivel presentado en cada uno de los encuentros infantil y juvenil, ya que equipos de esta ciudad como de municipios cercanos asisten con todos sus equipos completos.

Las categorías que se van abrir en la modalidad de futbol 11 son 2012-2013 y 2014-2015, mientras en futbol 9 van a jugar los departamentos de 2016-2017 y 2018-2019, además la 2020-2021 va estar de futbol 5.