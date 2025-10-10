Clasifica Valeria Barrón al Abierto Mexicano de Natación

Clasifica Valeria Barrón al Abierto Mexicano de NataciónEl equipo Kronos Swim Team de Reynosa tuvo una sobresaliente participación en el Torneo Borregos 2025, realizado en el Wellness Center del Tecnológico de Monterrey
Los nadadores reynosenses sacaron la casta y pusieron en alto el nombre de su ciudad. Valeria Barrón Logró su clasificación al Abierto Mexicano de Natación Curso Corto 2025, que se llevará a cabo del 14 al 17 de diciembre en el Centro Acuático Olímpico Universitario de Monterrey.
Esta competencia también fue selectiva rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.
