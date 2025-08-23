Anda en plan goleador

Abel Trejo, orgullo de El Mante, Tamaulipas no solo clavó un golazo en el triunfo de los Guerreros Reynosa F.C sobre Cadereyta, sino que es el goleador del equipo en la pretemporada. No por nada le apodan "La Joyita" a este fino mediocampista de características ofensivas, quien está llamado a convertirse en una de las figuras del próximo torneo, no solo del equipo sino de toda la Liga TDP.

Esperamos que la afición vaya al estadio y nos apoye los viernes, no los vamos a defraudar porque tenemos un gran equipo". Abel Trejo, mediocampista

"Muy contento con el equipo y por la confianza del profe Jaime, antes era rival del profe Jaime pero ahora me toca responder a este escudo que estoy representando y a la gente de Reynosa, que sepan que vamos a dejar la vida en la cancha por esta ciudad", expresó el jugador.

Aunque no es delantero, por el momento se ha convertido en el hombre gol de los Guerreros, pues acumula tres tantos en los cinco partidos de preparación que han disputado.

"Me estoy guardando algunos (goles), este que metí estuvo bonito, tengo un tío que le pega muy bien al balón y creo que le aprendí algo, incluso antes de cobrar el tiro libre el profe Jaime me dijo que lo iba a meter ... y acostúmbrense que van a ver muchos de esos", aseguró entre risas.

Ser tamaulipeco y jugar en un equipo de su tierra es algo que motiva aún más a Abel, quien a sus 19 años sabe que tiene que dar el estirón para poder continuar su camino rumbo al gran sueño.

"Es un orgullo poder representar a mi estado en el fútbol profesional y que mejor con Guerreros, de aquí pienso en dar el salto ya sea a una Segunda o a Liga de Expansión, en esta división hay visores que están muy pendientes de lo que hacemos, el sueño de llegar a Primera sigue", afirmó.



