Cumplen con la segunda Copa Ángeles de Voleibol

De forma exitosa se llevó a cabo la segunda edición de la Copa Ángeles de Voleibol, en la que participaron más de 70 equipos divididos en diferentes categorías, tanto en la rama femenil como en la varonil.

Debido a la gran respuesta de los competidores se tuvieron que utilizar varias canchas, pero el escenario principal fue el Gimnasio de Alto Rendimiento del Polideportivo, donde se llevó a cabo la ceremonia de inauguración.

Esta Copa ya tiene un prestigio ganado pues los equipos que participan tienen un gran nivel así que todos se foguean de cara a los eventos estatales y regionales.