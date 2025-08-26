Zarazúa da la sorpresa en US Open

Bajo un inclemente sol y a 30 grados en la superficie dura del Arthur Ashe Stadium de Nueva York, Renata completó el ciclo de jugar en las cuatro canchas principales de los Grand Slam en su segunda aparición en el Abierto de Estados Unidos.

En el primer set, la mexicana logró ganarle cuatro juegos consecutivos a la estadounidense y hasta llegó a tener cinco oportunidades para llevarse el parcial en un largo y disputado tiebreak, sin embargo, Keys, ganadora del Australian Open este año, salió adelante y tomó la ventaja.

En el segundo, Renata fue la que vino de atrás tras perder los primeros tres duelos y también en tiebreak, la capitalina fue más sólida y se impuso para extender el juego hasta el tercer y definitivo parcial, logrando así ganar por segunda ocasión en su carrera un set en una cancha principal, algo que no hacía desde Roland Garros 2020.

Ya en el tercer parcial, Zarazúa aprovechó las dobles faltas de Keys y se puso adelante 5-3 sobre la estadounidense, pero nuevamente Keys pudo sobrellevar la presión y empató el cotejo, pero en el momento clave, sus constantes peloteos a la red y una cantidad enorme de errores no forzados (89) la condenaron a la derrota.

Zarazúa consiguió su quinta victoria en su paso por los Grand Slam y es la primera mexicana de la historia en ganarle a una Top-10 en este torneo.

Para la segunda ronda, se enfrentará el miércoles a la francesa Diane Parry tras vencer en dos sets a la checa Petra Kvitova, quien se retiró del tenis después de ese juego.



