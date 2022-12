Ortiz y Ancer narraron sus sensaciones de cara al evento que se disputará de 24 al 26 de febrero en el campo El Camaleón.

"Me siento muy feliz, es una oportunidad para que en México vean la realidad de lo que es LIV. Les va a gustar mucho, porque es algo más relajado; no es tan estricto, pueden hablar, va a haber música en el campo, creo que el formato va más con nuestra cultura y con la forma de disfrutar el deporte", comentó Ortiz.

"Es una emoción muy grande, ya nos tocaba. Estoy seguro que a la afición les va a encantar; es una vibra totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados, es un evento que engloba muchas cosas con conciertos, con diversión y eso los va a enamorar", explicó Ancer.

El evento en la Riviera Maya marcará el regreso del tapatío Ortiz y del tamaulipeco Ancer a México por primera vez desde abril, cuando disputaron el México Open, ya que después emigraron a la LIV Golf Series en junio y fueron vetados para disputar cualquier torneo del PGA Tour, incluidos los de suelo mexicano.

"Teníamos esa sensación de tristeza por no poder jugar en casa, pero ahora regresar a Mayakoba es un notición, es un gran campo, no podíamos regresar a un mejor lugar", confió el jugador de Reynosa.

CRITICADOS SIN RAZÓN

El PGA Tour ha sido el mayor crítico y se ha convertido en rival directo de LIV.

En el plano mediático descalificó la creación del tour por tener nexos con Arabia Saudita, a quien señaló por abusos en derechos humanos y otros temas; mientras que en el plano deportivo vetó a los jugadores que firmaron con el nuevo tour, incluidos los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

"Es que para los gringos, cuando algo no es de ellos, cuando no fue creado por ellos, no lo van a apoyar; siempre lo ven como algo malo y no les gusta que no tienen el control. Llámele como se llame, pero cuando alguien está dispuesto a invertir cantidades de dinero en el deporte no puede ser malo y no puede perjudicar el deporte; al contrario, todo es en beneficio del golf", lanzó Ortiz.

Tras la primera temporada, voces de golfistas como Tiger Woods y Rory Mcllroy han señalado a LIV, generando polémicas contra los jugadores de dicho circuito, al acusarlos que fueron por las millonarias bolsas que reparte la nueva gira.

"Trato de mantenerme alejado, enfocado en lo mío; muchos de los que hablan cosas negativas no tienen idea de lo que está pasando. Antes de tomar la decisión hablé con toda mi gente cercana, mi familia, mis socios, mis amigos, personas a las que admiro, mentores y todos estaban en el mismo canal. No me arrepiento de nada, bloqueo todo lo demás", explicó Ancer.

PGA SE CIERRA

El PGA Tour no cambia su postura: si se van a LIV no tienen cabida en sus torneos.

Pese a que muchas voces han pedido que los golfistas sean libres de disputar los eventos que deseen, el PGA ha descartado esa opción y mantiene el veto sobre todos los jugadores que firmaron