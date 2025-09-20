Evento WWE: John Cena y Brock Lesnar se enfrentan en Indianápolis

La gira de despedida de John Cena hará una especial parada en Indianápolis para la primera edición de Wrestlepalooza en 25 años. El 17 veces campeón mundial de la WWE enfrentará a Brock Lesnar en el último mano a mano entre ambas leyendas.

El duelo será la culminación de una de las rivalidades más intensas que vivió Cena en WWE. Para ello, la compañía revivió el concepto de Wrestlepalooza, nacido en la extinta Extreme Championship Wrestling (ECW) a finales de la década de los 90s. Con cinco combates confirmados, el evento ofrece una noche llena de emociones en el Gainbridge Fieldhouse.

Además del combate entre Cena y Lesnar, Wrestlepalooza tendrá la anticipada lucha entre el Campeón Mundial de WWE, Seth Rollins, quien, junto a su esposa Becky Lynch, enfrentará a CM Punk y su esposa AJ Lee en un duelo de parejas mixtas. Además, Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indiscutido de WWE en mano a mano contra Drew McIntyre.

John Cena vs Brock Lesnar.

CM Punk & AJ Lee vs Seth Rollins y Becky Lynch.

Iyo Sky vs Stephanie Vaquer (Lucha por el vacante Campeonato Mundial Femenil de WWE).

Cody Rhodes (C) vs Drew McIntyre (Lucha por el Campeonato Indiscutido de WWE).

Jey y Jimmy Uso vs Bronson Reed y Bron Breakker.

Al igual que todos los eventos de WWE, la transmisión será por Netflix, la plataforma de streaming que adquirió este 2025 los derechos de transmisión de la compañía estadounidense.

Wrestlepalooza.

Fecha: Sábado 20 de septiembre.

Hora: 17:00 horas (centro de México).