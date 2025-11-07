PGA Tour: Emilio González se mantiene con buen ritmo

Este viernes el golfista mexicano Emilio González tuvo una gran segunda ronda en el World Wide Technology Championship, firmando un 3 bajo par para un acumulado de -9 y mantener el buen ritmo de cara a las rondas finales este sábado y domingo.

El originario de San Miguel de Allende comenzó la jornada en el hoyo 10 y en sus primeros 9 fueron una auténtica montaña rusa. Además de tener dos birdies, sufrió un doble bogey en la bandera del 15, pero se recuperó de manera fantástica con un águila en el 18.

¿Cómo fue la actuación de Emilio González?

En los últimos 9 tuvo birdies consecutivos en los hoyos 5 y 6, aunque se le complicó el par 4 del hoyo 8, del cual salió con un bogey. Terminó con un par en el 9 y aunque no tuvo una ronda igual de buena que la del jueves, le alcanzó para ponerse en posición favorable para pasar el corte por primera vez en el torneo.

Al terminar su ronda, Emilio confesó que "fue un día más luchado, pero se luchó bien, así que estoy contento con eso". Por su resultado, aseguró que eso "demuestra que vengo haciendo las cosas bien, no me sentí tan fino como ayer, pero estoy contento de seguir peleando".

¿Qué destacó en su jornada?

Sobre su eagle en el 18, declaró que "sin duda alguna fue perfecto, fue de los mejores tiros del día y con el hecho de estar putteando en ese green que es angosto sabes que hiciste bien el trabajo, metí un putt medio largo así que sin duda lo hice bien".