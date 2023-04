Checo Pérez llegó a Red Bull para ser segundo.- Windsor

CIUDAD DE MÉXICO

En 2021, el mexicano cumplió con la encomienda; para 2022 se metió momentáneamente a la pelea por el título con su compañero Max Verstappen y Charles Leclerc, de Ferrari, pero, en este 2023, parece ser el único rival del neerlandés, situación que pone nerviosos a más de uno.

"Debió saber que iba a ser el segundo hombre detrás de Max Verstappen, si no, es el único en el planeta que no lo sabía. Ahora el mensaje debe ser claro para Pérez de que él no es Max Verstappen.

"En ciertas áreas, Pérez es muy bueno, pero no está ni cerca del conjunto de habilidades que Max tiene para lidiar con todas las variables", expuso Peter Windsor, ex director de Williams.

Los 15 puntos que separan a Pérez (tiene 54) del liderato del Campeonato de Pilotos podrían reducirse en las siguientes carreras si consigue terminar delante del bicampeón (69 tantos).