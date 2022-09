Abner Mares regresa al boxeo después de 4 años de ausencia en el ring

ENTUSIASTA

"Gracias a Dios, ese no soy yo", dijo Abner Mares con una sonrisa.

Eso es un eufemismo, porque Mares, de 36 años, prácticamente ha establecido el modelo para un boxeador campeón que avanza inteligentemente hacia la siguiente etapa de su vida.

Pero el ex campeón mundial de tres divisiones aún no estaba listo para que comenzara la próxima etapa, y es por eso que Mares (31-3-1, 15 KOs) está de vuelta para enfrentar a Miguel Flores en la cartelera de pay-per-view de el enfrentamiento de peso pesado de alto perfil entre Andy Ruiz Jr. y Luis Ortiz el domingo por la noche en el centro de Los Ángeles.

"Si no lo hago ahora, me arrepentiré por el resto de mi vida. Tengo 36 años. Soy tan capaz.

"Vuelvo por el amor", dijo Mares a The Associated Press. "Si no lo hago ahora, me arrepentiré por el resto de mi vida. Tengo 36 años. Soy tan capaz. Si tuviera que esperar otro año, dos años más y decir: 'Hombre, deberías haber aceptado esa pelea', nunca me lo perdonaría".