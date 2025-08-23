Vale Oro arte de Villalobos y Mondragón

El arte que Diego Villalobos y Nayeli Mondragón presentaron en el agua les valió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La precisión y elegancia fueron dos elementos que no faltaron en la rutina libre de los mexicanos y que terminó por cautivar al público presente en el Centro Acuático Olímpico, y a los jueces, pues recibieron 313.1167 puntos.

"Pues yo creo que significa más que nada, lo capaces que somos y lo que podemos llegar a hacer, a pesar de qué tuvimos poco tiempo de trabajar juntos, creo que lo que teníamos que hacer lo hicimos y se ve reflejada aquí en la medalla.

"Orgulloso primero que nada (de ser el pionero en este deporte) porque pues es un trabajo de años y y pues es una responsabilidad que me gusta llevar porque me hace esforzarme cada día para mantener ese título", dijo Villalobos.

El originario de Guadalajara y medallista de bronce en solo técnico en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos celebrado en Singapur, aportó experiencia a su compañera eñ está aventura continental.

"Trabajar con Diego es un honor por todo el camino que ha recorrido. Todo valió la pena, entrenar desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, o sea de verdad todo", sentenció Nayeli. En dueto femenil, Camila Argumedo y Daniela Ávila también se colgaron la medalla de oro.



