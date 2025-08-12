Multan a Katy Perry por grabar en zona protegida de España

La cantante Katy Perry y su equipo enfrentan una multa de más de 6 mil euros (alrededor de 7 mil dólares) tras filmar sin permiso un video musical en una zona protegida en España.

De acuerdo al medio NME, la grabación del tema "Lifetimes" se realizó en julio de 2024 en la Duna de S'Espalmador, dentro del Parque Natural de Ses Salines en las Islas Baleares, una área donde el acceso está restringido para preservar sus hábitats y fauna sensibles.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de las Islas Baleares señaló que la productora encargada del video no solicitó el permiso oficial para filmar en esta área, lo que desató una investigación por posibles daños ambientales.

Sin embargo, un portavoz del sello discográfico Capitol aseguró que "todos los permisos necesarios estaban en trámite" y que el equipo recibió una autorización verbal para filmar el 27 de julio.

"La productora de video local nos aseguró que todos los permisos necesarios para el video estaban en trámite. Desde entonces, nos enteramos de que uno de ellos estaba en trámite, aunque nos dieron autorización verbal para seguir adelante.

"Cumplimos con todas las normas asociadas con la filmación en esta zona y tenemos el máximo respeto por este lugar y los funcionarios encargados de protegerlo", detalló el comunicado.

Las autoridades informaron que, aunque la multa es "grave", no habrá sanciones adicionales porque no se detectaron daños duraderos en el entorno natural.

"Lifetimes" forma parte del último álbum 143, que recibió críticas mixtas. Actualmente, la cantante se encuentra de gira, la cual ha generado diversos comentarios por problemas técnicos y opiniones divididas sobre la coreografía.

En octubre, Katy Perry visitará el Reino Unido y donará un euro por cada entrada vendida al Music Venue Trust, programa dedicado a apoyar las salas de conciertos tradicionales en ese país.