Triunfa tenista duranguense en Querétaro Open WTA 125

México celebró su primera alegría en la primera ronda del Querétaro Open WTA 125. La tenista duranguense Victoria Rodríguez despachó en dos sets a la búlgara Lía Karatancheva por 6-2 y 6-1 en una hora y 18 minutos, logrando así su victoria más contundente en suelo mexicano esta temporada.

´Chely´, integrante del equipo nacional en la Billie Jean King Cup, exhibió solidez desde el fondo de la cancha y un servicio letal que le permitió concretar seis rompimientos —tres por parcial—. Karatancheva, de 22 años y oriunda de Sofía, nunca encontró ritmo: apenas ganó 14 puntos con su primer saque y nueve con el segundo, además de fallar las cuatro oportunidades de break que tuvo.

Para la búlgara, esta eliminación significa su segunda derrota consecutiva en primera ronda tras caer la semana pasada en Tampico.

Rodríguez, quien hace diez años conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, suma ahora su mejor resultado en México durante 2025 tras quedar en la qualy de Mérida y en primeras rondas en Cancún y Tampico.

Con nueve títulos ITF en su vitrina, la duranguense va por el décimo trofeo individual de su carrera. En octavos de final enfrentará a la francesa Selena Janicijevic, séptima preclasificada, quien eliminó a la mexicana Carlota Garibay.

Su próxima rival será la vencedora del duelo entre la mexicana Midori Castillo Meza y la belga Hanne Vandewinkel, campeona del Abierto de Tampico.