Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell'Emilia 2025

Este sábado el ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a hacer historia al consagrarse como ganador del Giro dell'Emilia 2025, una prueba de 199.2 kilómetros entre Mirandola y la Basílica de San Luca, en la ciudad de Bolonia. Así, se convirtió en el primer mexicano en ganar este circuito.

El mexicano, revelación del año y estrella del UAE Team Emirates, se impuso al británico Thomas Pidcock y al francés Lenny Martínez, firmando su victoria número 14 de la temporada.

La carrera se definió en los últimos metros. Con gran decisión y estrategia, del Toro logró controlar su posición a pesar de las amenazas de otras figuras como Carapaz.

Previo al ascenso final, Pidcock y del Toro protagonizaron una auténtica lucha por el liderato pero, por un segundo, el ciclista mexicano impuso su ley.

"Gracias a todo mundo. Estoy feliz de poder hacer el último sprint. Supe que iba a ganar hasta los últimos 15 metros", declaró Isaac tras su nueva victoria.

En redes sociales, su equipo reconoció al mexicano.