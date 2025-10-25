La mexicana Marian Gómez Pezuela accede a la final de dobles

Al borde de las lágrimas y totalmente conmovida, la tenista mexicana Marian Gómez Pezuela Cano tuvo que tomar un respiro antes de tomar el micrófono tras su duelo semifinal de dobles del Querétaro Open, junto a la estadounidense nacida en Uzbekistán, Varvara Lepchenko, con quien consumó una gran victoria para instalarse en la final.

La dupla superó a las segundas sembradas, Haley Giavara y Alexandra Osborne, con un marcador de 6-3 y 7-5, en un partido que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos en el WTA 125, presentado por Mexcovery.

¿Qué desafíos enfrentó Gómez Pezuela Cano?

El camino de Gómez Pezuela Cano hacia la final no estuvo exento de retos. La semana pasada, la mexicana compitió en el Abierto de Tampico junto a la canadiense Cadence Brace, logrando una victoria y una derrota. En Querétaro, sin embargo, su desempeño fue sobresaliente. "Desde que supe que había un torneo en Querétaro esta semana moría por jugarlo y no tenía pareja, de último minuto entré con Varvara, estaba súper nerviosa, pero estoy feliz de jugar así hoy y tenerlos a todos enfrente", expresó una emocionada Marian, con la voz entrecortada, tras el triunfo.

"Desde la semana pasada tenía una ilusión por venir, estar rodeada de mi familia, dormir en mi casa, de mis amigas, hemos salido a cenar, a hacer actividades, sentirme en casa hace que el jugador juegue mejor", dijo Gómez. "Como Varvara dijo, era un partido que queríamos salir a darlo todo y no ponernos presión, ni teníamos nada de qué presionarnos, y estoy muy contenta de que el resultado se nos dio", agregó.

¿Cuál fue la clave de su éxito?

La química entre la mexicana de 24 años y Lepchenko, de 39, fue clave para superar a una pareja de alto nivel. Para Gómez Pezuela Cano, esta temporada ha sido memorable, tras haber conquistado cuatro títulos de dobles en el circuito ITF, incluyendo el W35 Cuiaba en Brasil, junto a la argentina Martina Capurro, con quien también se coronó en el W15 Trelew, el W35 Chacabuco y el W35 Sao Paulo.

Por su parte, Lepchenko, quien no competía en dobles desde junio en el WTA 125 de Ilkley, demostró su experiencia al llegar a esta final tras alcanzar las semifinales en aquel torneo con la francesa Elsa Jacquemot.

La final del Querétaro Open promete ser un espectáculo, donde la mexicana y su pareja se medirán ante la española Alicia Herrero y la ucraniana Valeriya Strakhova.