Conduce Gary O´Neil triunfo de Estrasburgo

Gary O´Neil debutó con el pie derecho en la Ligue 1 como técnico de Estrasburgo, llevando al equipo el domingo a la victoria 2-1 sobre su rival local Metz en la liga francesa.

O´Neil, quien comenzó su mandato con una cómoda victoria en un club de cuarta división para alcanzar los octavos de final de la Copa de Francia el fin de semana pasado, fue nombrado a principios de este mes como sucesor de Liam Rosenior, quien se fue a Chelsea.

Estrasburgo no había ganado en sus últimos cinco partidos de liga y la victoria elevó al equipo de O´Neil al séptimo lugar en la clasificación. Metz permaneció en el último lugar, con 12 puntos en 18 partidos.

Diego Moreira puso a los anfitriones al frente a los 12 minutos, pero Estrasburgo no mantuvo su ventaja por mucho tiempo. Gauthier Hein igualó de penal. El delantero Martial Godo anotó el gol de la victoria justo antes del descanso.

La salida de Rosenior provocó que los hinchas se pusieran en contra del modelo de propiedad de múltiples clubes, en medio de llamados a la dimisión del presidente Marc Keller. Estrasburgo ha sido propiedad del consorcio dueño de Chelsea, BlueCo, desde 2023. Algunos aficionados de Estrasburgo protestaron nuevamente contra la estructura de propiedad el domingo desplegando pancartas hostiles en el estadio.

El sábado, Lens aseguró su décima victoria consecutiva en todas las competiciones para mantenerse en la cima de la clasificación de la Ligue 1. Lens derrotó 1-0 a Auxerre y sigue un punto por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain.

El PSG se preparó para su partido de la Liga de Campeones contra el Sporting el martes con una convincente victoria 3-0 sobre Lille el viernes. El Olympique de Marsella, tercero en la tabla, también se puso a tono para la Champions, despachando 5-2 a Angers antes de un enfrentamiento con Liverpool.

En otros lugares, Lyon venció 2-1 a Brest, que jugó con 10 hombres, y subió al cuarto lugar, a 10 puntos de Lens. Rennes y Le Havre empataron 1-1.

Brest tuvo dificultades después de la tarjeta roja de Romain Del Castillo en el minuto 19 por una entrada imprudente . Pavel Sulc adelantó a Lyon en el minuto 41 desde un ángulo muy cerrado, con un disparo preciso al ángulo superior opuesto. Abner Vinicius duplicó la ventaja de su equipo justo antes del descanso desde fuera del área. Éric-Junior Dina Ebimbe descontó a tres minutos del final.

Paris FC rompe racha sin victorias en la liga

El gol de Luca Koleosho a los 78 minutos le dio a Paris FC la victoria 2-1 de visita a Nantes y rompió una racha de seis partidos sin ganar en la liga francesa.

El club parisino, que eliminó al Paris Saint-Germain de la Copa de Francia, dominó la primera mitad contra un equipo local ineficaz después de que Ilan Kebbal rompiera el empate en el sexto minuto. Matthis Abline igualó para Nantes en el minuto 50. Paris FC subió al puesto 13, cinco puntos por encima de Nantes.