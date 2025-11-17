Delfines vence a Commanders

Jack Jones interceptó a Marcus Mariota en la primera jugada ofensiva del tiempo extra y Riley Patterson pateó un gol de campo de 29 yardas para darle la victoria el domingo 16-13 a los Dolphins de Miami ante los Commanders de Washington en el primer partido de temporada regular de la NFL en España.

¿Qué ocurrió?

Los Commanders (3-8) tuvieron la oportunidad de ganar en el Estadio Santiago Bernabéu con 15 segundos restantes en el tiempo reglamentario, pero el intento de gol de campo de 56 yardas de Matt Gay se desvió a la derecha. La intercepción de Jack Jones marcó un punto de inflexión en el partido, permitiendo a los Dolphins capitalizar y asegurar su victoria en este emocionante encuentro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Este partido no solo fue significativo por el resultado, sino también por ser el primer evento de la NFL celebrado en España, lo que resalta el creciente interés por el fútbol americano en el continente europeo. Las autoridades locales y la NFL han expresado su satisfacción por el éxito del evento y su impacto en la promoción del deporte en la región.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

La victoria de los Dolphins Miami podría ser un impulso crucial para su temporada, mientras que los Commanders deberán reflexionar sobre su desempeño y las oportunidades perdidas. Este partido también abre la puerta a futuros encuentros de la NFL en España, lo que podría cambiar el panorama del deporte en el país.