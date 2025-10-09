Djokovic avanza a semis del Masters de Shanghái

Novak Djokovic ganó de forma relativamente sencilla los cuartos de final del Masters de Shanghái por un cambio, y superó el jueves 6-3, 7-5 a Zizou Bergs para alcanzar las semifinales, donde enfrentará a Valentin Vacherot (204), de Mónaco.

Djokovic, de 38 años, ha tenido dificultades en las condiciones calurosas y húmedas de Shanghái, vomitando durante partidos anteriores y necesitando atención médica tras desplomarse por agotamiento después de que Jaume Munar lo obligó a disputar un tercer set en la ronda anterior.

Pero en esta ocasión, el único gran tropiezo contra Bergs fue ser quebrado cuando lideraba 5-4 en el segundo set, antes de finalmente convertir su tercer punto de partido.