Benavidez vence en 7 rounds a Anthony Yarde

El "Monstruo Mexicano" hizo de las suyas. Siete episodios le bastaron a David Benavidez (31-0 25 KO´s) para acabar con el británico Anthony Yarde y defender su título semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

¿Qué ocurrió?

En una pelea esperada por los aficionados al boxeo, Benavidez mostró su dominio desde el inicio, logrando conectar golpes precisos que llevaron a Yarde a la lona en varias ocasiones. La estrategia del mexicano fue clara: mantener la presión y aprovechar cada oportunidad para sumar puntos y buscar el nocaut.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Tras la pelea, David Benavidez expresó su satisfacción por la victoria y su deseo de seguir defendiendo su título. Por su parte, Anthony Yarde reconoció la habilidad de su oponente y prometió regresar más fuerte en futuras contiendas. Esta pelea no solo fue un reto para ambos boxeadores, sino también un espectáculo para los fanáticos del deporte.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Con esta victoria, Benavidez reafirma su estatus en la división semipesada y se posiciona como uno de los favoritos para futuras peleas por el título. La actuación de Yarde, aunque no resultó en victoria, también dejó claro su potencial y determinación para seguir compitiendo en el más alto nivel del boxeo.