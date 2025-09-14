¡Marco Verde brilla!

No hay que buscar en otro lado, el futuro del boxeo mexicano está en las manos de Marco Verde (3-0-0), quien firmó su tercera victoria como profesional tras derrotar por nocaut técnico al estadounidense Sona Akale (9-4-0).

Verde se acostumbra a brillar en grandes escenarios. Primero fue por la medalla olímpica en la Philippe Chatrier de París; después, como profesional, logró su primera victoria en México contra el colombiano Cristian Montero en Culiacán y no se intimidó ante Michel Polina en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Ahora, en la primera cartelera de boxeo en la historia del hogar de los Raiders de la NFL, el estadio Allegiant de Las Vegas, quedará escrita su victoria de forma contundente. Green hizo su entrada al ring con el Corrido de Mazatlán de fondo, y no se esperó ni un segundo después del primer campanazo para dejar claras sus intenciones en un primer asalto en el que mandó al nacido en Minnesota a la lona. En una gran exhibición de talento, el mexicano castigó a Akale de forma tal, que el árbitro detuvo la pelea en el cuarto asalto. El sinaloense de 23 años presentó un arsenal a una batalla en la que su rival parecía no tener armas. Ganchos, uppercuts, volados, golpes al cuerpo y al rostro y un buen movimiento de pies le dieron el control del combate al medallista en París 2024.