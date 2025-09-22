Promete Verstappen ir carrera a carrera

Con la victoria en Azerbaiyán -la segunda consecutiva tras las vacaciones de verano al triunfar en Italia- el neerlandés le recortó 25 puntos a Oscar Piastri, de McLaren, en el Campeonato de Pilotos.

Ahora, con 255 unidades, el cuatro veces monarca de la Máxima Categoría está a 69 tantos de alcanzar a su rival con 7 carreras por delante, pero, para que se repita el escenario de este fin de semana en Bakú el equipo color papaya debe cometer varios errores, algo que es poco probable.

"No confío en la esperanza. Pero faltan 7 jornadas y 69 puntos es mucho. Personalmente, no pienso en ello. Voy carrera a carrera, como he hecho toda la temporada. Después de Abu Dhabi lo sabremos.

"Creo que este fin de semana ha sido increíble para nosotros. Volver a ganar aquí es fantástico. En carrera, el coche funcionó bien con ambos compuestos. Fue bastante sencillo. Sin duda, los dos últimos fines de semana de carrera han sido increíbles para nosotros", dijo el león neerlandés, que sumó su sexto Grand Slam (pole position, vuelta rápida, líder en toda la carrera, ganador) en su trayectoria.

Dentro de 2 semanas se viene otra prueba de fuego para el conductor el Red Bull, pues se disputará el Gran Premio de Singapur donde nunca ha subido a lo más alto del podio.







