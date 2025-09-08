Verstappen vuelve a lo más alto del podio

El león neerlandés no subía a lo más alto del podio desde mayo en Emilia-Romaña, pero en la catedral de la velocidad impuso su ritmo por más de 19 segundos sobre McLaren.

Los errores de la escudería de Woking le dieron, en parte, el triunfo a Verstappen, pues apostaron por una misma estrategia para Lando Norris y Oscar Piastri al alargar su única entrada a los boxes, sentenciando su destino al segundo y tercer puesto respectivamente.

El equipo naranja se metió en problemas en la vuelta 48 con el británico al tardar más de 5 segundo en el cambio de llantas y regresarlo a pista detrás de su coequipero.

Ante la preocupación de Norris, la orden llegó de inmediato para que Oscar le cediera su posición. El australiano no se opuso, sin embargo, expresó su molestia porque la decisión no fue justa.

La superioridad que mostró el RB21 no se dio por arte de magia. En los entrenamientos, los registros de tiempo anunciaban que serían igual o más rápidos que los bólidos color papaya.

Durante la arrancada, Norris atacó y obligó a Verstappen a cortar camino para no perder la punta, pero, desde el garaje austriaco le indicaron al neerlandés dejarle el camino libre a su rival para evitar una sanción.

El liderato solo le duró 2 vueltas a Lando, ya que el 4 veces campeón de la Fórmula Uno lo recuperó y se alejó hasta 6 segundos antes de que sus neumáticos medios se desgastaran.

Ferrari, en cambio, se quedó lejos del top 3 en casa con Charles Leclerc en el cuarto puesto y Lewis Hamilton en el sexto tras remontar desde la décima plaza.

El Campeonato de Pilotos no sufrió modificaciones con Oscar Piastri de líder con 324 puntos, seguido de Lando Norris con 293 y Max Verstappen con 230 unidades.



