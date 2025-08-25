US Open: Eala, primera mujer filipina en ganar un partido de Grand Slam

Alexandra Eala se convirtió en la primera mujer que representa a Filipinas en ganar un partido de Grand Slam, lográndolo el domingo en el Abierto de Estados Unidos al doblegar 6-3, 2-6, 7-6 (13-11) a Clara Tauson, la 14ta cabeza de serie, después de remontar un déficit 5-1 en el tercer set y recibir ayuda de una decisión clave de revisión de video que desconcertó a Tauson.

"Estaba jugando realmente mal, de todos modos. Pero definitivamente no ayudó", dijo la danesa Tauson a The Associated Press. "Pero así es la vida".

Eala tiene 20 años, es la 75ta del ranking y entrena en la Academia Rafael Nadal. Esta fue su cuarta victoria contra una Top 20 en 2025, incluyendo una sobre Iga Swiatek en marzo rumbo a las semifinales del Abierto de Miami.

Su victoria histórica para Filipinas significó mucho para Eala.

"Estoy tan bendecida de ser la primera en hacer esto. Me enorgullece mucho representar a mi país", expresó. "Hace que lo que hago sea más grande que yo misma".

El momento crucial llegó en el último set en el Grandstand, con Tauson aferrándose a una ventaja de 5-4 y sacando para el partido por segunda vez. Eala golpeó una pelota cerca de la red y no estaba claro de inmediato durante el juego si su raqueta había cruzado la cinta para hacer contacto con la pelota, lo cual no está permitido.

El juez de silla Kader Nouni empleó la revisión de video, un sistema que se introdujo en el Abierto de Estados Unidos en 2023 en un pequeño número de canchas para permitir a los oficiales verificar jugadas como dobles botes y se expandió a las 17 pistas del complejo este año.

Nouni dictaminó que Eala golpeó la pelota bien y le otorgó el punto, dándole dos oportunidades de quiebre en 15-40. Sin embargo, hubo un largo retraso antes de que se reanudara la acción, con Tauson quejándose y diciéndole a Nouni: "Mira la pelota. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es tu opinión?"

Algunos en las gradas la abuchearon.

"No necesito verlo de nuevo. (Fue una) decisión incorrecta. Mi entrenador dijo lo mismo. El fisioterapeuta dijo lo mismo. Y especialmente si mi entrenador dice eso, sé que no estoy equivocada, porque a menudo me dice que estoy equivocada", dijo Tauson con un toque de risa en una entrevista poco más de media hora después de que terminó el partido. "Así que no tengo nada más que decir, aparte de que es una decisión incorrecta. No sé si podemos hacer eso con el video. No sé cómo eso es siquiera posible".

Incluso después de que su decisión fue clara para todos, Tauson se tomó un tiempo extra antes de ejecutar su siguiente saque. Eventualmente, Tauson cometió una doble falta, para dejar 5-5 el marcador y provocar una reacción ruidosa de una multitud que apoyaba enérgicamente a Eala.

"Todo el estadio estaba con ella, así que estoy segura de que el árbitro sintió presión", dijo Tauson.

Eso le dio a Eala 16 de 21 puntos en ese lapso, y pronto estuvo a uno de la victoria. Sin embargo, tomó un poco más de tiempo: al final, necesitó cinco puntos de partido para cerrar la victoria después de más de dos horas y media.

Cuando Tauson envió un último golpe de derecha largo, Eala se dejó caer de espaldas en la cancha, con el pecho agitado, y cubrió su rostro con ambas manos.

Después de que Eala se levantó y se encontró con Tauson en la red para un apretón de manos, la ganadora saltó alrededor de la cancha mientras los espectadores rugían su aprobación.



