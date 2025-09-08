Carlos Alcaraz, dominante

Primero dejó en Semifinales al campeón de 2023, Novak Djokovic, y ayer Carlos Alcaraz evitó que Jannik Sinner ligara su segundo título en Nueva York para convertirse él en el nuevo monarca del US Open.

El español, segundo favorito y que ganó el Flushing Meadows en 2022, derrotó en cuatro sets al italiano por parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en casi dos horas y 45 minutos de acciones para sumar así su sexto Grand Slam.

Alcaraz fue muy superior a Sinner, quien se caracteriza por sus potentes y angulados tiros desde el fondo de la cancha, pero que prácticamente no encontró la forma de contrarrestar los golpes del ibérico en un match retrasado casi una hora debido a la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Compartir la cancha y el vestidor contigo, verte mejorar y trabajar duro es un privilegio. Te estoy viendo más que a mi familia

Pero el defensor del título jugó con pasividad y cometiendo errores no habituales en él, mientras que Alcaraz desplegó el tenis que se requería para una Final y con ese rival, realizando buenos servicios, tiros desde el fondo y oportunos acercamientos a la red.

Sinner cometió 4 dobles faltas por ninguna de Alcaraz, quien metió 10 aces y el italiano se fue en cero. El español ganó 45 de 54 puntos con su primer servicio y tuvo una efectividad de 61 por ciento con su primer saque.

Carlitos, de 22 años, se vengó de Sinner, ya que el italiano le impidió proclamarse tricampeón en Wimbledon. Y ahora, Alcaraz evitó que el primer cabeza de serie en Nueva York refrendara el título.

Jannik y Carlos se repartieron los trofeos de los Major de la temporada; el primero se quedó con los de Australia y Wimbledon, y el ibérico con Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Ayer, por primera vez en la historia, las Finales de los tres últimos Grand Slam de la temporada fueron protagonizadas por los mismos jugadores, lo que habla de el nivel de juego y la rivalidad que ya existe entre Alcaraz y Sinner.

LOS MOMENTOS CLAVE

Un rompimiento a favor de Alcaraz al inicio del partido pareció haber definido el rumbo del encuentro. Sinner se desconcentró porque no está acostumbrado a empezar cediendo su servicio y menos en una Final. En contraste, el español adquirió más constancia en su juego y se dio lujos de ejecutar jugadas de fantasía.