Un sueño hecho realidad

La judoka tricolor, Prisca Awiti, llegó hasta la final de la categoría de los -63 kg y ahí se adueñó de la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, una presea que pasó de ser un sueño a una realidad.

Awiti confesó que ir a los Juegos de Tokio 2020 le ayudó mucho, pese a haber quedado eliminada pronto en la justa asiática.

"En 2020 fue mi primer gran sueño cumplido. Para cualquier atleta ir a Juegos Olímpicos es la primera meta ya de grande, no me fue muy bien, perdí en la primera ronda, pero esos Juegos me hicieron ver que es posible llegar a unos Olímpicos y ver cómo iban a ser los próximos cuatro años para llegar a París y tener un podio", expresó.

Desde entonces, apuntó: "Maduré mucho como atleta, estaba más enfocada, tomaba mis descansos más en serio, me enfocaba mucho más en los entrenamientos. El equipo siempre estuvo apoyando y recordando la meta de ir a los Juegos de París y pude lograr, en esos 4 años (previos a París 2024), algunos resultados, mi quinto mundial, medallas de Grand Slam, de Grand Prix y, llegando a París teníamos la meta de la medalla en la mente".

PRISCA AWITI IBA PASO A PASO EN BUSCA DE LA MEDALLA EN PARÍS

Ya en la sede de los Juegos Olímpicos e instalada en la arena que recibió al Judo, la mexicana, Prisca Awiti, recordó que la mente la despejó de cualquier cosa, incluida la medalla, para centrarse en cada uno de sus duelos.

"Tomé cada combate como venía, no pensaba en la medalla, tenía que estar enfocada en cada combate; ganarle a la subcampeona mundial me motivó y me dije que podía lograr cosas grandes".

Ya con la plata en sus manos, Prisca Guadalupe quiere "Inspirar a conseguir más. Lo que a ti te gusta y te hace feliz es para ti. Espero que esta medalla inspire a más mujeres y más niñas para que entren al judo".