John Cena se despide en el Saturday Night´s Main Event

En una noche de sábado cargada de emociones y nostalgia, el universo de la lucha libre fue testigo del adiós definitivo de una de sus figuras más emblemáticas: John Cena.

Luego de más de dos décadas de entrega, espectáculo y pasión sobre el cuadrilátero, el 17 veces campeón mundial cerró su legendaria carrera en la WWE con una última lucha en el Saturday Night´s Main Event, celebrado en el imponente Capital One Arena de Washington.

¿Cómo ocurrió la última lucha de John Cena?

El evento, nombrado The Last Time is Now, fue mucho más que una simple función de lucha libre, fue unión de generaciones entre las estrellas de la compañía, que cerró con la última presentación de Cena ante Gunther.

La arena vibraba con la energía de casi veinte mil aficionados que sabían que estaban presenciando un momento histórico. John Cena se enfrentaba al "General del Ring", Gunther, quien desde el inicio impuso su dominio con lazos al cuello que dejaron al ídolo en malas condiciones y pusieron a prueba su resistencia.

Impulsado por el rugido de la gente, Cena logró levantarse y ejecutar el Ajuste de Actitud, desatando la euforia del público. Sin embargo, Gunther resistió cada cuenta y las emociones se desbordaron: ambos gladiadores soportaban castigos brutales, demostrando que ninguno estaba dispuesto a caer.

Detalles de la despedida de John Cena en la WWE

El combate se trasladó a la mesa de comentaristas, donde Gunther intentó castigar a Cena, pero el veterano reaccionó con astucia y llevó a su rival a destruir la mesa de comentarios en inglés. El estruendo fue un símbolo de que la batalla aún estaba viva y que Cena no se rendía sin dejar huella, de regreso al ring, los dos luchadores entregaron movimientos espectaculares, aunque el cansancio era evidente en sus rostros.

El momento culminante llegó cuando Cena resistió una y otra vez los intentos de Gunther de terminar su carrera por sumisión, pero finalmente el europeo logró imponerse, dejando un silencio sepulcral en la grada.

Con la derrota consumada, Cena permaneció en el centro del ring recibiendo la ovación de los aficionados y el reconocimiento de las superestrellas de la WWE. Cody Rhodes y CM Punk encabezaron el homenaje, rodeando el encordado y entregándole su cinturón, en un gesto que selló la despedida de una leyenda que marcó generaciones.