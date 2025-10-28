Hijo del Santo anuncia su última lucha en Ciudad de México

El Hijo del Santo, heredero de una de las máscaras más legendarias de la lucha libre mexicana, anunció el final definitivo de su carrera como esteta profesional con una Gira de Despedida que recorrerá tres ciudades emblemáticas: Guadalajara, Monterrey y, finalmente, la Ciudad de México.

Con un magno evento en el Palacio de los Deportes, el próximo 13 de diciembre, el gladiador pondrá fin a su legado en los encordados, rodeado de la afición mexicana que lo colocó durante décadas como uno de los estandartes de la disciplina.

La última función de El Hijo del Santo, que contará con la presencia de figuras de la talla de Alberto "El Patrón", LA Park, Dr. Wagner y Último Dragón, será un momento especial para el "Enmascarado de Plata", quien se mostró orgulloso y satisfecho por lo alcanzado en su carrera.

"No era portar una máscara, era portar valores. Hoy, con orgullo, puedo decir que esos viven en mis hijos. Al Santo Jr. le dejo más que un nombre: le doy una historia que él deberá seguir escribiendo con su propio corazón".

El icónico personaje, quien compartirá esa última noche escenario con su hijo Santo Jr., invitó a los fanáticos a disfrutar del evento, un instante que quedará para la historia.

"Solamente puedo agradecerle al público por acompañarme en esta última batalla. Me despido del ring, pero no del amor que me une a ustedes. Aprendí que la vida es como la lucha, y lo importante es levantarse", finalizó.