Tyson Vs Mayweather

Mike Tyson busca seguir cosechando más capítulos en su longeva carrera dentro del boxeo.

El año pasado, "Iron Mike" consumó su regreso a los cuadriláteros para enfrentarse a Jake Paul, y desde entonces, las intenciones de unas de las leyendas del pugilismo parece que es seguir prolongando su trayectoria en los cuadriláteros, ya que recién anunció una pelea ante otra leyenda como Floyd Mayweather Jr, en África.

¿Cuándo será la pelea entre Tyson y Mayweather?

Lo que comenzó como un rumor, se hizo realidad. Fue durante un evento en Dublín, Irlanda, en donde Tyson confirmó la pelea ante "The Money": "Será en marzo en África (la pelea ante Mayweather). Va a ser increíble, va a romper todos los récords y será uno de los eventos más importantes en la historia de este deporte".

Detalles sobre el regreso de Tyson al boxeo

"Iron Mike", de 59 años, regresó el año pasado a los cuadriláteros para enfrentar al youtuber Jake Paul en una pelea de exhibición que fue transmitida a través de la plataforma de streaming de Netflix, batiendo récord de audiencia, con 65 millones de transmisiones simultáneas. Esta pelea marcó un antes y después en los eventos deportivos transmitidos por dicha plataforma.