F1: voltean los reflectores a México

Jorge Mendoza, piloto internacional mexicano que ha llegado a poner el nombre de México en alto en eventos de carácter internacional y quien es el único mexicano con licencias profesionales de diversas organizaciones a nivel mundial, considera esencial aprovechar el próximo Grand Premio de México de la F1 para fomentar el turismo internacional.

"En los últimos años hemos tenido muy mala publicidad por hechos que han causado algunos mexicanos y que desafortunadamente, evitan que el turismo internacional visite nuestros maravillosos lugares y destinos" comentó Mendoza.

Se ha notado en muchas playas y destinos con gran auge de turistas americanos y canadienses que han dejado de visitar a nuestro país. Tenemos recursos naturales maravillosos y es importante recuperar esa confianza.

Siendo que la F1 esta por visitar nuestro México y que los reflectores a nivel mundial estarán enfocados en la palabra: MEXICO, es muy importante que las diferentes secretarías de turismo de cada estado, aprovechen este gran evento. Tendremos visitantes de todas partes del mundo y sobretodo gente que desde su casa estarán mirando las carreras. El nombre de México lo tendrán presente y es importante que esos posibles visitantes no se les olvide esa maravillosa palabra: Mexico. Si la F1 y sus equipos vienen a México, eso da confianza a que vengan más turistas.

Jorge Mendoza, siempre ha sido un gran embajador del turismo mexicano y desea colaborar de una manera más frecuente en promover el turismo en México aprovechando sus eventos deportivos.

"El golf es un deporte que va en aumento y que muchos extranjeros les encanta venir a jugar golf en nuestro país. Ahora es el momento de explotarlo", sentenció.