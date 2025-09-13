Marco Verde sueña con pelea estelar en Las Vegas tras victoria

Marco Verde sueña con pelea estelar en Las Vegas tras victoriaTras su victoria, Marco Verde aspira a protagonizar una pelea estelar en Las Vegas en el futuro.
La cartelera de Saúl "Canelo" Álvarez vs Terence Crawford empezó con un triunfo histórico por nocaut técnico de Marco Verde (3-0-0) sobre Sona Akale (9-4-0) tras cuatro asaltos.
Después de salir victorioso de su primera gran pelea en Las Vegas, con el estadio Allegiant como escenario, el sinaloense reconoció que "esto me da a entender que estoy en las grandes ligas y tengo calidad para esto, así que a seguir esforzándome para seguir creciendo".
Ahora, como parte del "Canelo Team", le dedicó su victoria a su familia y a su equipo, y consciente de que va "paso a paso", sueña con protagonizar una pelea estelar en la ciudad del pecado dentro de unos años.
"Voy paso a paso, se dio el nocaut, pero voy a seguir acumulando rounds y agarrando experiencia", agregó.
Sobre su contundente victoria, Verde confesó que "en el segundo round sentí que estaba penetrando un poco más" y de cara al futuro, reveló que "ahora vuelvo a casa y hay posibilidad de pelear en diciembre".